El doctor Cavadas dice que le han puesto la vacuna "de fregar" y tiene que aclarar qué es eso

El prestigioso doctor Pedro Cavadas se ha marcado un Francisco Umbral y ha protagonizado una áspera entrevista en Ya es mediodía, el programa de Sonsoles Ónega en las mañanas de Telecinco.

El mediático cirujano ha entrado en directo para hablar del premio que ha recibido de parte del Padre Ángel y Mensajeros de la Paz como ejemplo de compromiso humanitario.

Casi al final de la charla y después de varios intentos, la periodista le ha podido preguntar a Cavadas por las vacunas. El doctor se vacunó el pasado 11 de marzo y ha contado qué vacuna le pusieron y si pasó miedo al ponérsela.

″¿Miedo? Yo soy mayor ya no tengo miedo de nada. No tengo miedo de nada. Es una vacuna. Toca a todos los sanitarios, tocaba ponérsela, me la pusieron pues la que tocara, la de fregar. La que hubiera. Me puse las dos dosis y tan ricamente”, ha comentado Cavadas.

″¿Cuál le pusieron?”, ha preguntado con cautela Ónega.

“Creo que era la de fregar, la que les sobraba. La de Moderna creo recordar”, ha añadido Cavadas. ”¿La de Moderna es la de fregar?”, ha preguntado con sorpresa Ónega.

“No, mujer, me refiero a que cualquiera, la que me hubieran puesto. A mí me daba igual completamente”, ha aclarado Cavadas. “Si usted dice eso de la fregar parece que la hacemos de menos. A mí me encanta fregar, eh”, ha comentado la presentadora de Telecinco.

“No, dios me libre, con perdón de nuevo. No, la que tocaba. Si me hubieran dicho otra, otra. Imagino que son parecidas”, ha señalado Cavadas antes de despedirse de Ónega con una sonrisa.