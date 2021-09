El dueño de un bar de Logroño aclara el extraño cobro que arrasa y divide a Twitter

No existe, por tanto, ningún cliente al que le cobraran ese suplemento. Es, simplemente, un juego de los dueños de la cafetería en Twitter.

El hostelero, a través de su cuenta personal Pizarrín , publicó el ticket que había creado con un cobro de los más polémico: un suplemento de un euro por pedir una tortilla de patata sin cebolla. Inmediatamente se hizo viral hasta el punto de acumular en 24 horas más de dos millones de impresiones, 11.000 me gusta y 5.000 compartidos.

Si hay un debate que divide a España cada vez que sale a la luz no es otro que el de tortilla de patata con o sin cebolla. Pocas cosas llevan a la población a posicionarse tan claramente en uno u otro bando.

Me han cobrado 1€ por pedir una tortilla “SIN CEBOLLA” 😱😱😱 pic.twitter.com/nBCBDnXkJ9

Sabe que a su clientela habitual este tipo de actuaciones le gusta. Reconoce que muchos participan en las bromas del día a día y no tiene ningún tipo de miedo a que otros le puedan criticar.

Para generar el buen ambiente con sus clientes hacen eslóganes, dibujos, promociones o este tipo de campañas en la red. “Nos gusta el buen humor y nos lo pasamos bien”, afirma el propietario, que lleva con la cuenta de Pizarrín desde 2013 generando contenido para la cafetería de una manera diferente. “Poner solo cosas del bar me parecía aburrido”, recalca.

“El que se ha cabreado no es cliente. A muchísima gente le habrá sentado mal, pero al que no le guste que no venga”, detalla, mientras que explica que otros usuarios le decían que le tenían que haber cobrado más de un euro.

“Es el cachondeo a tope. Es mi manera de ver las cosas, hemos pasado momentos jodidos y lo que hay que hacer es tomarse la vida con humor. Ha sido un debate muy divertido”, asegura Álvarez, que lleva 18 años al frente del local.

Además, por si fuera poco se posiciona como fiel defensor del bando concebollistas. Y lo hacen tras haberse coronado durante cinco años con el premio del público a la mejor tortilla de patata en el concurso que organiza Degusta La Rioja.

“El que la quiera sin cebolla que traiga receta médica”, bromea.

Ya han triunfado con otras campañas

La cafetería Avenida 55 antes de iniciar este debate ya había hecho otro tipo de campañas que lograron colarse en los medios de comunicación.

Por ejemplo, para el 5 de abril del 2019 invitó a todos los feos a acudir al bar porque, como dijeron en su día, “si eres feo de verdad te descontaremos 10 céntimos de consumición”.

Antes Álvarez ya había reservado huecos para los cuñados: “Si es un canso y no lo soportas, la cafetería Avenida 55 ha creado la primera guardería para cuñados donde se encontrará tan a gusto como si estuviera en tu propia casa”.

En mayo de este año, Pizarrín ya publicó en su cuenta de Twitter un ticket en el que aparecía un cobro de “cargos por técnicas adivinatorias aplicadas al café”. “Debido al creciente ‘no sé qué tomar’ y cafés ‘raros’ hemos tenido que empezar a cobrar las técnicas adivinatorias”, ironizaba.

Para animar la moral de sus clientes también tiró de su horóscopo particular. “Géminis: tu signo sigue bendecido por la diosa Afrodita por lo que te sentirás como una influencer”, escribió en otra cuenta.

Lo que deja claro Álvarez es que, independientemente de que te guste la tortilla con cebolla o sin ella, seas feo o no, la vida con humor es mucho mejor.