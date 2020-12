El duro mensaje de Blas Cantó tras la muerte de su abuela por coronavirus: "Malditos los que lo niegan"

View this post on Instagram

“Jamás nos imaginamos la vida sin ti, me duele el corazón. Tu hermano Jesús, que te lo quitaron con 30 años, al que tú tanto querías, te recogerá en sus brazos y te llevará a un lugar hermoso. No tengo dudas”, ha escrito el murciano.

A pesar de la tristeza, Cantó no ha ocultado la rabia con la que recibieron la noticia de que se le negaba un respirador en primer momento y lo ha denunciado públicamente. “Al que nos negó el respirador el primer día, engañándonos y diciéndonos que en ese hospital no tenían, le deseo que su familia no se contagie de esta mierda”, ha enfatizado no sin agradecer al resto de sanitarios que cuidaron de su abuela. “Gracias a las enfermeras y enfermeros, médicos que nos dijeron que lo intentarían [...] A todos los demás que no vieron un número, sino una vida: GRACIAS, mis ángeles”, ha señalado.

El autor de temas como Universo ha incluido una reflexión sobre el papel de las personas mayores en la pandemia, uno de los grupos más golpeados y más aislados al ser población de riesgo. “Nuestros mayores nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo. No los releguemos a un número. Ellos nos lo han dado todo, deberíamos ser más agradecidos”, ha añadido.

Para concluir, Cantó ha asegurado que le dedicará a su “madre” “las canciones más hermosas”. “Te puedes ir al otro lado, pero siento decirte que una parte de ti se va a quedar aquí para siempre, dentro de mí. Te quiero. Madre de mi alma, madre de mi vida. Madre de mi corazón ❤️”, ha acabado diciendo.

A los pocos minutos de publicar la noticia, el cantante ha recibido numerosos mensajes de apoyo de compañeros como Soraya Arnelas, Chenoa, Diana Navarro o Sofía Ellar.