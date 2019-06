El 'error' sobre Colón de un libro de texto de Estados Unidos que ha despertado la indignación

kyrien via Getty Images

Un grupo de estudiantes de tercero de primaria del colegio Valley View (Oneonta, Nueva York) consiguió, con ayuda de su profesor, que una editorial de libros de texto de Estados Unidos cambiase una referencia en un cuaderno sobre la llegada de Cristóbal Colón a América. Incluso sin llevar razón.

Según informaron medios locales, el libro en cuestión no era de historia sino solo un cuaderno de ejercicios de matemáticas, en el que se preguntaba sobre la fecha en que Cristóbal Colón llegó a “América”. Con este nombre, los estudiantes estadounidenses entendieron que se refería a Estados Unidos y no al continente, que es lo correcto.

“Ellos protestaron de inmediato porque sabían que Colón no había llegado en primera instancia a Estados Unidos de América, sino a las islas del Caribe”, dijo el maestro Ken Sider.

Así que los estudiantes votaron para enviar una carta al editor de libros pidiendo que se cambiase la redacción. “Esto fue dirigido por los estudiantes, fue totalmente idea suya”, se excusó ante los medios locales el profesor Sider.

A lo largo de varios meses, enviaron tres cartas pero la editorial no respondía y los chicos se sentían ignorados porque eran niños. Pero no se rindieron e hicieron una petición a través de la plataforma Change.org con la que obtuvieron un total de 1.285 firmas de apoyo. Todo por un error que no existe.

“No podemos creer que esté bien el error en la página 52 del cuaderno. ¿No saben que Colón no llegó a América?”, escribieron en la petición.

Esta iniciativa llegó al editor Houghton Mifflin Harcourt que rápidamente informó al colegio neoyorquino de que la próxima edición del cuaderno de texto diría “Cristóbal Colón desembarcó en el Caribe” y no en “América”, nombre sin embargo con el que se debe designar al continente y que no debería confundirse con Estados Unidos, tal como recuerda la Real Academia de la Lengua española, pero que no obstante sucede de forma habitual en EEUU.

Una ‘cosa de niños’ que ha acabado cambiando un libro convirtiéndolo en un error de verdad.