El español que asesoró a Obama señala dónde se multiplica por cuatro la posibilidad de contagio

Rafael Bengoa, uno de los expertos en Salud Pública más respetados de España, ha valorado la situación de la pandemia en España de cómo puede afectar la apertura de la hostelería en el País Vasco.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) resolvió este martes permitir a los bares y restaurantes de la comunidad reabrir en los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ por la alta incidencia del virus.

El exasesor del expresidente Barack Obama ha afirmado que no entiende esta decisión y ha explicado que hay cuatro veces más infectados entre quienes han frecuentado bares y restaurantes que entre quienes no lo han hecho.

El codirector del The Institute for Health and Strategy ha señalado que no considera oportuno abrir en estos momentos la hostelería y ha lamentado que en España haya tanta prisa por desescalar.

No es la primera vez que Bengoa muestra su disconformidad con algunas decisiones que se han tomado durante la pandemia, que en España, según datos oficiales, le ha costado la vida a 63.704 personas.

Hace unos días lamentó que no se haya hecho un confinamiento estricto de tres o cuatro semanas para conseguir bajar más rápidamente los contagios y la mortalidad de esta tercera ola.

“No haber controlado la segunda oleada a un nivel suficientemente bajo antes de desescalar y haber permitido todo lo que se ha permitido en Navidad nos ha llevado a donde estamos”, afirmó antes de subrayar que lo más importante ahora es “haber aprendido de la primera y segunda ola y no repetirlo”.

El experto puso el foco en la cepa británica del virus que, según afirmó “va a querer crear una cuarta ola y necesitamos vacunar y muy rápido”.

Bengoa aseguró en noviembre de 2020 que España podría conseguir la esperada inmunidad colectiva después del verano de 2021 si la vacunación sigue el curso previsto.