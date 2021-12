El experto Alfredo Corell pide cautela y da dos recomendaciones para la variante ómicron

El inmunólogo Alfredo Corell, uno de los rostros más conocidos a nivel sanitario que lleva explicando didácticamente la evolución de la pandemia, ha pedido cautela a la hora de hablar de la variante ómicron en una entrevista en la Cadena SER.

El experto también ha dado dos recomendaciones a la ciudadanía y a las instituciones para complementar el alto índice de vacunados y las mascarillas en interiores. Corell ha incidido en la importancia de continuar con el sistema de test para rastrear contactos.

“Se han abandonado las pruebas. Aquí tenemos un suspenso en eso. En Alemania te hacen test de antígenos en todas las esquinas, vas a un museo y si no estás vacunado te hacías un test de antígeno y entrabas si salía negativo. Aquí no lo tenemos y yo recomendaría hacerlo”, ha explicado

Corell ha comentado que prácticamente todas las marcas “detectan ómicron” y que, aunque no son infalibles, sí que aportan tranquilidad: “Si te lo haces en la mañana de una reunión con amigos, familia, trabajo es un filtro muy importante”.

Además, el experto también ha recomendado a la población que “si hay mucha aglomeración en la calle se pongan también la mascarilla”.

En cuanto a la nueva variante, el inmunólogo ha señalado que queda “muchísimo que constatar”. “Con una variante de estas características hay tres cosas que nos pueden dar miedo: la evolución clínica, la transmisión y los anticuerpos”, ha explicado.

La primera no es otra cosa que saber si los casos con esta nueva variante van a tener una evolución clínica más o menos grave. “Los casos que se han encontrado son leves porque probablemente estén vacunados, que era el efecto que se esperaba de las vacunas”, ha señalado.

La transmisión tampoco se sabe si es mayor o no. “No hay datos para saber si es 500 veces más infecciosas, lo único cierto es que si estudio un brote y estudio los contactos de una persona ómicron me estaré encontrando todos casos ómicron, pero eso no significa que toda Sudáfrica sea ómicron porque estaré siguiendo un brote”, ha detallado.

Finalmente, tampoco hay ningún tipo de certeza de que esta nueva variante sea capaz de superar los anticuerpos generados por las vacunas actuales. “Todas estas dudas hay que despejarlas y entiendo que esto dispare miedo. Esta retransmisión minuto resultado está siendo terrible para la población”, ha señalado.