El feminismo de Ana Frank

Nacida el 12 de junio de 1929, Ana Frank pertenecía a una familia alemana de origen judío. La llegada de Hitler al poder alarmó a sus padres, Otto y Edith, quienes decidieron abandonar el país en 1933. Aunque lograron rehacer sus vidas en Holanda, el estallido de la Segunda Guerra Mundial volvió a colocarlos en una situación apurada. Sin posibilidades de emigrar y con una citación de las SS a nombre de Margot, hermana mayor de Ana, los Frank pasaron a la clandestinidad. Entre 1942 y 1944 permanecieron escondidos en el anexo de unas oficinas, que compartieron con otras cuatro personas: la familia Van Pels, compuesta por Hermann, Auguste y Peter, y el dentista Fritz Pfeffer. Todo parecía ir bien hasta que un denunciante anónimo delató su paradero. Ana y Margot pasaron por los campos de Westerbork, Auschwitz y Bergen-Belsen. Murieron en éste último, víctimas del tifus, hace ahora 75 años.

Desde su más tierna infancia, Ana desarrolló un carácter extrovertido e independiente que la diferenciaban del resto. En Amsterdam fue educada siguiendo los patrones de María Montessori, creadora de un método pedagógico alternativo a la escuela tradicional. No obstante, el curso 1941-1942 lo realizó en un centro segregado para alumnos judíos. Durante la reclusión en el anexo escribió su célebre diario y varios cuentos, de los que podemos extraer numerosas conclusiones. ¿Cómo veía el papel de la mujer en la sociedad? ¿Cuáles eran sus opiniones acerca de la maternidad, la sexualidad o el amor?

Ana sentía un profundo rechazo a los comentarios machistas. Sus réplicas, que no se atrevía a expresar en voz alta, quedaron registradas en varias anotaciones. En una ocasión Hermann Van Pels sugirió que su hijo Peter no debía pelar patatas, pues no era una labor propia de hombres. A continuación Ana escribió: “Puede apreciarse su tipo de lógica”. Hermann también opinó sobre el tiempo que los jóvenes dedicaban al estudio: “¡No hace falta que las niñas aprendan tanto!”. La respuesta fue, además de inmediata, mordaz: “Qué moderno es, ¿no?”. En las páginas del diario analiza la siguiente cuestión: “Una de las preguntas que no me deja en paz por dentro es por qué (…) los pueblos conceden a la mujer un lugar tan inferior al que ocupa el hombre”. No solo habla de la tradicional dominación del componente masculino, sino de la mansedumbre de las mujeres ante semejante injusticia. También reconoce que: “la enseñanza, el trabajo y el desarrollo le han abierto un poco lo ojos a la mujer”, pero no es suficiente: “Las mujeres modernas exigen su derecho a la independencia total”. No entraba en sus esquemas tener una vida dedicada exclusivamente al matrimonio y la maternidad: “No puedo imaginar que tuviera que vivir como mamá (…). Aparte de un marido e hijos, necesito otra cosa a la que dedicarme”. Más adelante confirmó: “Con cada hebra que desgrano me convenzo más que nunca de que jamás seré solo una ama de casa. ¡Jamás!”.