El feminismo de Cs: libertad, propuestas y resultados

Por otra parte, vemos cómo los ultraconservadores de Vox reaccionan negativamente ante cada avance en materia de igualdad, extendiendo un discurso negacionista sobre la brecha de género y, de manera más preocupante, sobre la existencia de la violencia machista. Esto resulta del todo intolerable. Y, por eso, Ciudadanos se ha erigido en el garante de que no se apruebe ni una sola medida de Vox en este sentido en todos aquellos Parlamentos donde la formación ultraconservadora sea decisiva.

Cuando te pasas la vida repartiendo carnets de feministas y estableciendo cuál es el comportamiento adecuado para una mujer y cuál no, acabas chocando contra la realidad. Esta realidad es la que hace que el PSOE, por ejemplo, pida igualdad entre hombres y mujeres, pero se niegue a la igualdad de derechos para las mujeres trans. Esto es lo que sucede cuando, tras una ardua batalla por parte de las mujeres para liberarse de la tutela y el paternalismo de los hombres, viene la vicepresidenta Carmen Calvo a decirte qué pensar, cómo vestir o cuál debe ser tu identidad sentida. Esto no es feminismo, son prejuicios.

Este fenómeno de la ideologización, obviamente, no es exclusivo de la causa feminista, pero sí resulta especialmente preocupante. Porque esta batalla debe ser de todos, porque los logros de las mujeres silenciadas en la Historia son patrimonio de toda la sociedad, porque para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres no sobra nadie. Por eso, precisamente, en Ciudadanos rechazamos la visión patrimonializante que desde PSOE y Podemos se quiere dar a este movimiento, y que, vemos, incluso, cómo acaba devorando a sus propios promotores.

No es de recibo que cuando Ciudadanos, como partido impulsor del Pacto de Estado contra la Violencia de Género , presenta una ley en el Parlamento para desarrollar las políticas consensuadas dentro del pacto, el PSOE y los nacionalistas voten en contra solo porque la iniciativa no es suya. Esto, que sucedió la semana pasada, no puede pasar, porque se están bloqueando medidas buenas para las ciudadanas españolas por puro interés partidista. Tenemos que volver al espíritu del consenso y del acuerdo, a la unión del Pacto de Estado. Un Pacto de Estado, por cierto, al que inicialmente no quiso sumarse Podemos y en el que no está Vox, cada uno desde su rincón.

Frente a estas posiciones radicales y sectarias, en Ciudadanos proponemos un feminismo moderno, abierto, inclusivo, que sume y no divida. Un feminismo liberal, en el sentido de defender la libertad de cada mujer para pensar, vestir, amar o sentirse como quiera.

En Ciudadanos tenemos muchas propuestas para mejorar la vida de las personas y deseamos que el resto de formaciones políticas —a ser posible, todas— se sumen a nuestras iniciativas, mirando el qué y no el quién. Por ejemplo, el viernes, la presidenta de mi partido, Inés Arrimadas, presentó la propuesta más ambiciosa que se haya visto en España en materia de reproducción asistida.

Una propuesta para acabar con las listas de espera y cubrir los tratamientos y fármacos con dinero público, para estimular la natalidad sin que ninguna mujer se vea forzada a elegir entre el sueño de formar una familia y el de tener una carrera profesional propia e independiente, para que a ninguna mujer se le vuelva a someter a un juicio sobre si está capacitada o no para ser madre, para que ninguna mujer vuelva a ser culpabilizada sólo porque, tenga o no hijos previos, quiera ser madre más allá de los 40 años. La ciencia y la medicina han puesto al servicio de las personas estas técnicas para lograr algo que necesitamos imperiosamente en España: que ninguna mujer tenga menos hijos de los que desea porque no puede por cuestiones económicas o de edad.

En Ciudadanos no vamos a participar este año en manifestaciones masivas, pero eso no impide que celebremos actos telemáticos y que estemos celebrando cada día la semana de las mujeres, con propuestas muy importantes para avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres, sin postureo, apostando por la conciliación y la educación, no por decir “portavozas” o “miembras”.

Así, hemos propuesto también un permiso de maternidad y paternidad —para la corresponsabilidad— de 24 semanas iguales e intransferibles para cada progenitor, estamos pidiendo que las familias monoparentales (encabezadas por mujeres en más de un 80% de los casos) con dos o más hijos tengan la consideración y beneficios fiscales de las numerosas (1.200 euros al año), que los libros de texto recojan y visibilicen los logros de las mujeres que hicieron historia o que se fomenten las vocaciones científicas entre nuestras niñas y jóvenes. Sin olvidar el hito histórico, aprobado hace semanas, de la ley de Ciudadanos que garantiza que, nunca más, una mujer con discapacidad pueda ser esterilizada contra su voluntad en España.

En materia de feminismo, tenemos mucho que aportar y pocas lecciones que recibir. Ciudadanos nació y creció como un proyecto de igualdad, ya sea por tu lugar de nacimiento, raza, género u orientación sexual. Somos liberales y creemos en el binomio indisoluble de libertad e igualdad. Somos, también, el partido de las familias y por eso trabajamos por la conciliación. Es lo que tiene ser el único partido en España con una presidenta, una secretaria general y una portavoz mujeres. Hechos, no palabras, y más en un año en que el leitmotiv de Naciones Unidas para este 8M es el de “mujeres líderes”.