El genocidio de los bosques, nuestra perdición

Cada año, cuando llega el Día Mundial del Medio Ambiente, me gusta pasar un rato abrazada a un árbol. Cuenta la ciencia que los árboles existen en la Tierra desde hace unos 380 millones de años y que gracias a ellos nuestra atmósfera aumentó la cantidad de oxígeno y permitió que hubiera vida fuera del agua. En Namibia, hace años, tuve la oportunidad de pasear por el llamado Bosque Petrificado, un lugar donde lo que parecían piedras eran troncos que tenían 280 millones de años y que formaron parte de ese momento en el que colaboraron para hacer nuestro planeta habitable. Se murieron de causas naturales.

Esa imagen la tengo hoy enterrada entre muchas otras que llegaron después, en las que fui certificando en primera persona, a lo largo de décadas, un genocidio que no cesa. Las capté en las selvas camboyanas convertidas en eriales, como grandes calvas de los bosques centroafricanos que ví desde el aire, en los campos de palma africana que contemplé en Ecuador, en Guatemala, en Brasil. También en los incendios de Portugal o España, que son un botón de lo que pasa en la Amazonía, Australia y Norteamérica. Y las grabé de los gigantescos ejemplares talados con los que me crucé en camiones que iban del sur de Camerún hacia puertos que se los llevaban muy lejos. Enseguida me vienen a la cabeza lugares de Haití, donde un día quizás deje de utilizarse la palabra ‘árbol’ porque ya no quede ni uno. No es casualidad que esa tierra casi yerma la recuerde como la más pobre y desesperanzada que he conocido.

El genocidio de los bosques es nuestra perdición. Con ellos se nos va la vida porque se nos muere la biodiversidad, pero también nos huyen las lluvias, el aire puro y, en definitiva, la salud humana que evolucionó bajo su sombra. Sin los bosques no sólo favorecemos zoonosis pandémicas globales que causan más muertes que muchas guerras, también llega la miseria para millones de personas que habitan en las zonas tropicales y que sobreviven gracias a unos ecosistemas que ya están en crisis, como nos cuenta la ciencia. La destrucción impulsada por grandes empresas agroindustriales, mineras, hidroeléctricas o de otras energéticas se oculta al mundo bajo la ramas de esos árboles que sólo vemos cuando se alzan las llamas. Es descorazonador ver cómo van tomando nuevo impulso en el post-COVID-19 que se avecina, sin pararnos a pensar que tan sólo en el siglo XX ya perdimos 10 millones de kilómetros cuadrados de cubierta forestal en la Tierra y que desde 1990 a nuestros días hemos sumado 1,5 millones más. Son datos del Banco Mundial.