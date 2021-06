El Gobierno aprobará el jueves la bajada del IVA en el precio de la luz, según Podemos

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I Un respiro para los teletrabajadores

El Gobierno aprobará una rebaja del IVA en el precio de la luz del 21% al 10% en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este jueves, según han explicado fuentes de Unidas Podemos a EFE

La cita, prevista para modificar la ley que regula el uso de mascarillas para retirar su obligatoriedad al aire libre cuando haya distancia, también servirá para acordar esta medida.

La rebaja del IVA a menos de la mitad supondrá un alivio en la factura de millones de usuarios, pero también a las pequeñas y medianas empresas. Este lunes, la medida ha recibido el visto bueno de la Comisión de Subsecretarios, preparatoria del Consejo ministerial.

“Con carácter provisional”, dejó caer el Gobierno

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dejó abierta la semana pasada la puerta a una posible rebaja de los impuestos eléctricos “con carácter excepcional y provisional” para frenar la escalada del precio de la luz.

Sin embargo, las mismas fuentes de UP indican que para que la medida sea efectiva es necesario que el IVA de la luz se mantenga de manera permanente en el 10 % para los consumidores domésticos cuya potencia contratada no supere 6 kilovatios y para las pymes cuya potencia no supere 15 kilovatios.

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, también defendió que el Ejecutivo trabajaba en la línea de reducir impuestos para aliviar los precios, sin indicar cuáles. Calviño achacó la subida de los costes, hasta precios máximos recientes, al aumento de los precios de los derechos de emisiones de CO2, que afirma que se van a mantener.

Por ello, aseguró que el Gobierno ha puesto en marcha medidas estructurales, como la que permitirá que esa subida del CO2 no solo la sufrague el cliente, sino que corra también a cargo de los beneficios que obtienen las compañías eléctricas por el incremento del CO2.