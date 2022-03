El Gobierno desmiente el "bulo" de la eliminación de la Filosofía y la reforzará en Bachillerato

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

No, el Gobierno de España no ha suprimido la asignatura de Filosofía en el real decreto que ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de un bulo y pese a que en las últimas horas algunos dirigentes políticos han cargado contra el Ejecutivo central, no se trata de algo real.