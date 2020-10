El Gobierno permite a Díaz Ayuso cerrar la Comunidad de Madrid solo los dos puentes

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, el pasado 25 de agosto.

El Gobierno ha autorizado en la tarde de este jueves a la Comunidad de Madrid para que cierre perimetralmente la región solo durante los próximos dos puentes, como ha reclamado Isabel Díaz Ayuso, según confirman a El HuffPost fuentes de presidencia del Ejecutivo autonómico.

Estas mismas fuentes precisan que el punto 9.1 del decreto del estado de alarma indica que la Comunidad debía comunicar previamente a Sanidad su intención de hacer efectivo el confinamiento solo los días 30, 31 y 1 de octubre, y 6, 7, 8 y 9 de noviembre, es decir, siete días naturales en total, como especifica el propio decreto. De esta manera, Díaz Ayuso no incumple la norma.

Sanidad ha autoriza al Ejecutivo autonómico una especie de confinamiento “a la carta” que llevó a la dirigente popular a desmarcarse de sus colegas de Castilla y León y Castilla La-Mancha. El propio Gobierno de Díaz Ayuso ha asegurado en la mañana de este jueves que había recibido el visto bueno a la medida a través del propio ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La presidenta Díaz Ayuso ha anunciado el cierre perimetral de la región solo durante los próximos dos puentes, el de Todos los Santos y el del día de la Almudena (patrona de la ciudad de Madrid), en la mañana de este jueves, mientras el Congreso ha debatido la convalidación del decreto de alarma y su prórroga por los próximos 6 meses.

La decisión de Díaz Ayuso contrariaba, en principio, el decreto, pero ha conseguido un hueco por el que conseguir su objetivo, que los madrileños puedan salir de la región cuando no sea festivo justo cuando medio país está confinado perimetralmente El Ejecutivo regional, no obstante, no ha concretado las horas en las que entrará en vigor las restricciones en la frontera de la Comunidad de Madrid.

“No estoy conforme con cerrar Madrid y, de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles. Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente, pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo en el siguiente”, ha asegurado Díaz Ayuso.

Estrategia para “crear confusión”

El Gobierno ha asegurado que no modificaría el decreto de alarma para cumplir los deseos de Madrid. Y así ha sido. Es más, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha acusado al Ejecutivo de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, de seguir una calculada estrategia para “crear confusión”.

Díaz Ayuso ha amenazado a primera hora con dejar abierta la Comunidad de Madrid si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no dejaba “más opciones” que cerrar perimetralmente la región durante, al menos, 7 días, como contempla el decreto del estado de alarma que ha sido convalidado abrumadoramente con más de 190 ‘síes’.

La jefa del Gobierno regional quería elegir qué días cerrar la región y se ha salido con la suya. Por eso, solo la cerrará los días de puente. Isabel Díaz Ayuso sigue siendo el verso suelto de los responsables autonómicos del país, y contraria a su vicepresidente y socio de coalición, Ignacio Aguado, quien ha defendido el cierre de frontera con insistencia.