'El Golem': aciertos, desaciertos y Vicky Luengo

Pues va a ser que no, al menos tal y como se ve en escena. No se sabe muy bien que está pasando allí. Y no por su historia o anécdota, bastante sencilla. Una trabajadora del hospital se acerca a la esposa de un paciente. Le dice que, debido a los disturbios callejeros producidos tras el anuncio del Gobierno de reducir el número de tratamiento financiados, ella y su marido no podrán pagar la estancia hospitalaria. Así que mejor que se lo lleve.