El incidente de Eduardo Casanova justo antes de grabar 'Cena con mamá'

Eduardo Casanova y su madre, Teresa Casanova, fueron los protagonistas del cierre de la temporada de Cena con mamá (La 1), el programa de Cayetana Guillén Cuervo en el que los famosos homenajean a sus progenitoras.

Para que todo fuese sorpresa, Casanova le tendió una especie de trampa a su madre y la llamó por teléfono sin decirle que estaba siendo grabada por las cámaras del programa.

Aquella conversación entre madre e hijo reveló el incidente que Casanova había sufrido poco antes de citarse con la presentadora.

Casanova grabó el episodio con una infección en las anginas por la que se debía medicar con antibióticos. Sin embargo, por un efecto indeseado de última hora decidió no hacerlo.

″¿Te has tomado el antibiótico?”, le preguntó su madre una vez resuelta la cita de aquella misma tarde para grabar el episodio —ella pensó que iría al cine con su hijo—.

El cineasta dijo que no se lo había tomado y así le explicó por qué no lo había hecho: “Me lo tomé anoche y esta mañana me ha dado cagalera y prefiero tener anginas a cagalera”.

Mientras Guillén Cuervo se partía de risa con la situación, la madre protestó recordando a su hijo que le había dado unos sobres de probiótico para compensar el efecto de los medicamentos en el estómago.

“No me hace nada, mamá, no me hace nada, te lo digo de verdad”, repitió Casanova, a lo que su madre respondió como suelen hacerlo todas las madres: “Qué cabezón eres, hijo”.