El indígena que se ha enfrentado a Almeida por el Amazonas: "Occidente debe dejar de mirarse el ombligo"

Ágreda también se ha referido a la intervención de Sánchez del lunes:“Habla de la Tierra y del medio ambiente, pero no dice nada de Murcia, donde los peces se están muriendo, millones de peces”.

“Un alcalde no debe actuar a nivel individual ni sólo para su colectivo”, ha contado posteriormente en declaraciones a ElHuffPost. “Parte de una concepción judeocristiana occidental y prima sus intereses ideológicos y filosóficos y lo que debería hacer es pensar más para los jóvenes, y para el día de mañana. Hay que luchar por eso, lo otro es secundario, si no no va a seguir durmiendo bien”.