El intestino del Leviatán

Parásitos, de Bong Joon-ho, refleja en parte la situación de aquellos que se encuentran en los intestinos del Leviatán. Una sátira social –ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y cuatro galardones en los premios Oscar 2020- que ha dado una sacudida a una sociedad que intenta cubrir con la alfombra roja lo que ocurre en sus alcantarillas. Pero no es la única película en donde Bong Joon-ho critica la división de clases. En Snowpiercer plasmó la estratificación social como una cadena de vagones que se extiende a largo del tren en donde los que viven cerca de la cabeza, los ricos, no tienen ni idea de los que sobreviven comiendo cucarachas en la cola, los pobres.

Parásitos sube un escalón más en la crítica social porque Bong Joon-ho pone olor a la pobreza. Un olor irreverente que cruza la línea sagrada e incomoda la tranquilidad del Sr. Park: “No lo sé, es difícil describirlo, pero a veces lo hueles en el metro. La gente que viaja en metro tiene un olor especial”. Un olor que no se quita usando jabón o cambiando de perfume, sino de condición social. “Todo lo que tienes que hacer es subir las escaleras”, dice Ki-woo. Ascender socialmente. Salir del sótano y conquistar la cima. Pero no es fácil, porque el hijo pobre necesitaría trabajar 564 años para poder ahorrar y comprar la casa del Sr. Park. Todo indica que mientras el sol resplandece en las alturas, la mierda explota en las alcantarillas. Una simple desventura para los ricos, devastación para los pobres.

Cuando el hombre sobrevive sin otra cosa que, con su fuerza y sagacidad, está condenado, como dice Hobbes, a llevar una “vida solitaria, pobre, sucia, brutal y efímera”, porque no hay fuerza individual que supere la pesadumbre que es capaz de otorgar el Leviatán que se ha entregado al cuidado de los ricos con el báculo y a zarandear a los pobres con la espada. Una sociedad en donde “un puesto de guardia atrae a más de quinientos graduados universitarios” no debería ser motivo para sentirnos afortunados, sino para la disidencia cívica. La desigualdad ha minando el tejido social en donde las ventajas de unos, sobre las desventajas de otros se ha disparado. La desigualdad ya no es tan solo una brecha económica que se ensanchaba entre ricos y pobres, sino que los ricos han empezado a considerarse a sí mismos diferentes de los demás grupos que conforman la sociedad, como si fueran hechos de otra sustancia. Definitivamente, nuestra brújula ética padece dificultades de orientación en un siglo que se ha estancado en “la edad de burro”.