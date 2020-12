El marido de una enferma de cáncer denuncia el abandono que sufre en un hospital de Madrid

“Le han desahuciado, pero el equipo de medicina experimental ha apuntado que sí podría haber un tratamiento. Es lo que yo quiero, que la traten, que no le dejen morir porque aún es joven y puede luchar”, algo que, según cita, no contempla el oncólogo: “No, dijo que se acabó. Que le traten los de paliativos con morfina para calmar los dolores y ya”.

En todo este tiempo, María ha acudido al Hospital Jiménez Díaz cada semana. A veces, a diario, a veces un par de días... Sus periodos de descanso apenas duraban una quincena, apunta el esposo. Incontables sesiones de quimioterapia y radioterapia, pero ninguno de los dos se rinde.

Jorge denuncia no solo palabras y dejadez, sino lo que él considera una falsificación de la voluntad de la paciente. “Varios responsables me han dicho que mi mujer afirmó no querer recibir más tratamientos, que aceptaba la decisión del médico, y es mentira. Ella solo dijo que le dolía el cuerpo y que estaba cansada, pero que no quería rendirse por nuestros hijos”.

Una segunda opinión

“Yo al conocer este hecho tuve una fuerte discusión con la responsable de paliativos y la psicóloga. ¡Cómo es posible que pongan en el informe algo que no ha dicho mi mujer! Su respuesta me dejó de piedra, algo como que no sabían a qué esperábamos para pedir una segunda opinión”. Algo que, en otras palabras, supone pasar a otro centro.

Esta es la opción que ahora valora el esposo, que se confiesa “perdido” en el procedimiento. “No sé qué hacer, porque no tengo referencias de otros centros ni sé muy bien cómo gestionar esto. Me han dicho desde asuntos sociales que hable con atención al paciente dejando claro que quiero una segunda opinión, tengo que poner un hospital y mandaran allí la documentación por si es factible”.