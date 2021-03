El más Kierkegaard de todos los Kierkegaards

La figura de Søren Kierkegaard, el autor de Temor y Temblor, puede ser muy escurridiza. Clare Carlisle ha publicado El filósofo del corazón, una obra sobre su vida que ha elogiado el mismísimo Terry Eagleton. Algunas poetas como Luna Miguel reconocen públicamente que esta biografía penetra en los recovecos de su corazón. ¿Quién fue exactamente Kierkegaard? ¿Por qué sigue siendo un pensador tan seductor? Aquí no hallarán todas las respuestas, aunque sí habrá pistas que conducen al libro, donde encontrarás más respuestas, pero también más enigmas sobre el alma.

ANDRÉS LOMEÑA: Kierkegaard no dejó que la escritora sueca Fredrika Bremer le entrevistara y tuvo una disputa política con un diario danés. El filósofo creía que los periódicos te hacían perder la personalidad porque uno toma prestadas las opiniones de los demás. ¿Por qué esa mala relación con la prensa?

CLARE CARLISLE: La respuesta fácil es que los periodistas atacaron a Kierkegaard, sobre todo P.L. Møller, periodista de The Corsair. Se burló de la masculinidad del filósofo y comentó su compromiso roto con Regine. Fue un ataque muy personal que tocaba temas extremadamente delicados. En realidad, nada en la vida de Kierkegaard es tan sencillo. Su respuesta también se convirtió en una crítica filosófica a la opinión pública, que puede ser un mero refugio de las convenciones sociales, las cuales se niegan a reconocer las profundidades del alma.

P: Afirma que sufrió al escribir esta obra y que, a veces, se enfadaba con la figura del biografiado. Su libro es muy kierkegaardiano, ¿qué significa eso exactamente?

R: Kierkegaard era una persona difícil. Él era, como solemos decir en Inglaterra, su peor enemigo. Como biógrafa tuve que pasar mucho tiempo con él y hasta intimar. Mi interés por el danés creció, lo cual hizo más frustrante su personalidad mortificante. A veces, cuando escribía el libro, sentía que perdía mucho tiempo con un pariente cercano, por quien no puedes dejar de preocuparte, y de quien no puedes huir fácilmente, de ahí que te vuelvas un poco loca.

Para mí, escribir una biografía de Kierkegaard no supuso experimentar los sentimientos de angustia o desesperanza que analiza tan bien el filósofo. Tuvo más que ver con el estilo literario del libro. La biografía se centra en el drama interior y en los significados profundos de la vida, más que sobre los hechos externos. Toca la experiencia interna del ser humano. Eso es lo que espero haber conseguido con El filósofo del corazón. La biografía intenta explorar esa experiencia íntima también.

P: Veo a muchos filósofos, no solo a uno: un pensador socrático, un romántico al estilo de Rousseau, un freudiano que sin saberlo se anticipó al concepto de thanatos, un cristiano que sufría como Unamuno y un antecedente de los heterónimos de Pessoa. ¿Quién es el verdadero Kierkegaard, si es que lo hay?

R: Estamos de acuerdo en que hay muchos y muy distintos. Esa es una de las razones por las que es tan interesante: Kierkegaard no encaja en un único lugar. En todo caso, si me tengo que quedar con una de esas categorías, elegiría el artista socrático.

P: ¿Necesitamos experimentar un dolor existencial para vivir de verdad?

R: ¿Necesitamos una rotura existencial, lágrimas o que nos rompan el corazón, para vivir una vida auténtica? Es una buena pregunta. Parece que a veces una experiencia traumática puede, al final, llevarte a un crecimiento espiritual, a la compasión o a una comprensión más profunda de las cosas. Sin embargo, no me atrevería a generalizar. Desde luego que no hay necesidad de buscar el sufrimiento en nuestra vida. Si vives lo suficiente, seguramente llegará ese momento porque perderás a alguien a quien quieres. Si estás en una fase de tu vida donde no hay mucho sufrimiento, debería ser motivo de celebración y gratitud.

P: Termino con otro filósofo, ya que su próximo libro versará sobre Spinoza…

R: Me mandaron esta semana el diseño de cubierta de la editorial de la Universidad de Princeton y me ha gustado mucho. El libro se titula La religión de Spinoza y se publicará en septiembre. Trata sobre hasta qué punto la filosofía spinoziana es religiosa, aunque no de un modo que se adecúe con ninguna de las comunidades religiosas existentes. El concepto mismo de religión estaba cambiando en el siglo XVII.

El libro muestra cómo Spinoza se resistió a la idea moderna de religión como cumplir con ciertos dogmas o pertenecer a un grupo social particular. La gran aportación de su filosofía es que “todo está en Dios”, aunque a veces usa “Dios o la Naturaleza”. Esto hace que su filosofía religiosa sea accesible a personas que son incapaces de conectar con la imagen convencional de Dios. En mi libro pregunto qué se siente al estar en Dios, y qué significaría vivir de un modo que sea fiel a esa verdad fundamental.