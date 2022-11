El médico a palos.

Alguna repercusión ha tenido en los medios la agresión que recibió una facultativa de Guadarrama por parte de un paciente al que la doctora no pudo suministrar la receta que aquel demandaba, por culpa, al parecer, de un problema informático denunciado dos días antes y no resuelto en el momento del incidente.

La médica agredida culpa a los responsables políticos que tildaron de vagos y desleales a quienes no ocuparon su plaza tras ser avisados, de madrugada y con pocas horas de antelación, de sus nuevos destinos. El enfermo ha tenido muy poco de paciente en esta ocasión y ha hecho caso de tales calificaciones, prefiriendo reiniciar el sistema informático a puro guantazo. Doy por sentado que el primer día del restaurado servicio abundaron los nervios y las quejas, pero el garbanzo de una agresión no hace cocido si pensamos en cuántos ciudadanos fueron atendidos e incluso aliviados.

Que existe un problema con la exigua cantidad de personal dedicado a los primeros cuidados y diagnósticos, imprescindibles para la buena marcha de la ciudadanía, es algo que ni el más acérrimo correligionario de los mandos actuales puede negar, pero no estaría de más que alguien se dedicara a buscar soluciones en vez de chivos expiatorios. Y, si no es mucho pedir, que tenga en cuenta que los problemas complejos rara vez tienen soluciones sencillas.

Lo que no va a funcionar, ya lo adelanto, es la amenaza y el gancho de izquierda. No me cabe en la cabeza que gente que ni siquiera sabe para qué sirve el bazo (buena parte de nosotros) se crea con derecho y motivos para despreciar, insultar y atacar a quien pasó seis años estudiando una de las disciplinas más duras que conocemos, se sometió a un examen en el que solo uno de cada tres convocados consigue su objetivo, y estuvo durante tres años soportando la tortura de la Residencia, donde un solo error puede dar al traste con la carrera soñada.