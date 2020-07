El mensaje de Paloma Cuevas mientras Enrique Ponce y Ana Soria disfrutan apasionadamente de su amor

A post shared by Paloma🕊 (@palomacuevasofficial) on Jul 27, 2020 at 7:03am PDT

Por su parte, Ana Soria explicaba hace unos días que ella no ha sido la responsable de ninguna ruptura, sino que el matrimonio del torero ya estaba roto desde hacía dos años, a pesar de que viviera con Paloma Cuevas en la misma casa. “El amor no conoce edades. Es totalmente libre”, sentenciaba.

Desde que se dio a conocer la relación de Enrique Ponce con la influencer, el diestro ha pedido respeto para lo que parece una relación que va muy en serio, y especialmente para su nueva pareja. Su nueva suegra, en cambio, no quiere ni oír hablar de este “circo”: “Os pido respeto y que comprendáis que este circo no va conmigo. Yo veo La 2, me gustan los programas culturales, no me gusta nada de esto”.