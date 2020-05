El mensaje más potente de la última obra de Banksy que aplauden miles de personas

Buenos días ☀️ Me he despertado con el homenaje a las #enfermeras por #Banksy y otra con un objetivo diferente Me estaba preguntando, ¿Qué habrá descubierto la sociedad de nuestra labor? ¿Podemos sacar algo “➕” que mejore a nuestra profesión? #COVID19 #EnfermeriaVisible pic.twitter.com/pgxUp5UL0s

En las obras del artista británico nada está puesto al azar, cada elemento es un símbolo y no es casual que la muñeca sea una enfermera y no un médico. Para muchos, el hecho de que haya elegido a una enfermera no ha pasado desapercibido y lo celebran como una reivindicación a todas esas mujeres que permanecen al lado de los enfermos y que hasta ahora no habían recibido el reconocimiento que merecen.