El menú que Karlos Arguiñano prepararía a Ayuso, Abascal, Sánchez y Casado

Una de sus mayores preocupaciones en la actualidad es la obesidad infantil. Señala el cocinero que “un país como España” que tiene “una cocina mediterránea amplia y variada” con alimentos riquísimos por toda su geografía no puede permitir que haya niños con exceso de peso.

“Esos niños no van a ser felices casi nunca. No pueden correr, no pueden competir. Cuando ya tienen ocho o diez, doce años años cuando empiezan a salir con los chicos y las chicas y ya no les interesas porque estás muy gordito o muy gordita. Me preocupa un montón. Me pongo en su lugar y dijo ‘joder, aquí solo van a servir los guapos’”, comenta preocupado.

Sincero como suele ser en antena, Arguiñano no se cree la excusa de “no tengo tiempo para cocinar” que muchos emplean para comer comida rápida y poco saludable: ”¿No vas a meter en una olla hirviendo unos guisantes congelados, los vas a hervir con una pizca de sal y los vas a triturar para hacerle a tu niño?”.

También tiene la receta para adelgazar: CLM, es decir, comer la mitad. Reconoce que a él le sobran tres o cuatro kilos pero aboga por este sencillo truco que le dio un médico hace 45 años.

La salud de su mujer

Arguiñano dice estar “muy agradecido” a los televidentes “por estar siempre ahí” y a la prensa en general “porque siempre está pendiente” aunque reconoce que últimamente, en cierto tipo de medios, sale “demasiado”.

“Ahora están con el rollo de mi mujer, que si mi mujer está mala. Conté en la pandemia que mi mujer estaba preocupada y ahora dicen ‘Arguiñano está atravesando una tragedia’ y mi mujer dice ‘joder, diles que estoy bien’”, comenta sin perder la sonrisa.

Dice apenado que “siguen saliendo noticias” sobre la salud de su mujer, algo que preocupa a sus parientes lejanos que suelen llamar a su casa alarmados por noticias falsas que hacen referencia a ella.

A pesar de este tipo de situaciones un poco controvertidas y de mal gusto, él se muestra feliz: “He hecho en mi vida lo que he querido. Quería ser cocinero soy cocinero. Quería casarme y me casé. Quería tener hijos y he tenido un montón. Quería montar un restaurante lo monté. Quería montar una escuela y la he montado. Quería un programa de cocina y aquí estoy. Quería hacer una bodega y la hice. Quería tener un equipo de pelotaris y lo tengo. He hecho lo que me ha dado la gana”.

Tiene “chispa”

A sus casi 74 años se ve “con chispa” y reconoce que no hace deporte, hace ejercicio: “Si me veis corriendo paradme porque suelo ver a los de mi edad corriendo y me agobio cantidad. Así no se puede correr”.

Cuenta que hace unos años donó médula para una de sus hermanas, enferma de cáncer, y tuvo que hacerse un montón de pruebas para comprobar su compatibilidad con ella. Ahora, su hermana ha recaído de la enfermedad y le han vuelto a pedir análisis porque el médico tenía dudas de que, a su edad, todo estuviese igual que antes.

“Me han hecho la hostia de pruebas y el tío me dijo ‘Karlos, sigue haciendo lo que estás haciendo hasta ahora. Estás de la hostia’”, comenta orgulloso. ¿Y qué hace? Come variado pero no practica eso del CLM (comer la mitad). Lo que sí hace es caminar unas dos horas al día, una rutina que sigue todos los días de la semana llueva, truene o haga sol.