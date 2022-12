El PNV como modelo de Más Madrid: incompatible con un proyecto progresista

Europa Press News via Getty Images

Puede que alguien me pida que obvie ese dato. Que a lo que se refieren algunos cuando toman como referencia a este partido conservador vasco es a su gestión del Estado del Bienestar o la protección del tejido industrial. Pero claro, eso también tiene trampa. El tejido industrial vasco no es un invento del PNV. Tampoco han conseguido reindustrializar la Margen Izquierda de la ría de Bilbao (zona que en su día fue un gran motor industrial). Más bien parece que han apostado, como en Madrid, por la economía del sector servicios, apuntalada en el turismo. Han convertido a Bilbao en una ciudad turística, muy bien. Economía con pies de barro, presa de la especulación, donde las desigualdades han ido en aumento.

Así ha pasado con el crecimiento de la pobreza bajo el gobierno de Iñigo Urkullu, sobre todo en el caso de las familias monoparentales. Exactamente igual que en Madrid, donde la pobreza ha aumentado desde el año 2008 en más de un 40%. Igual les gusta por el tono amable, por sentirse cómodos pactando con todo el mundo. Pero ojo, que los portavoces del PNV sean personas educadas y no pierdan las formas y el decoro —como a menudo le pasa al PP trumpista que gobierna en Madrid— no borra que hayan votado la investidura de Aznar y pactado los Presupuestos con Rajoy. Ese modelo veleta, desde luego que no es el de Podemos.