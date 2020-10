El polémico anuncio para dar una charla sobre cultura gitana: "Que entiendan que todo no es gratis"

“Buscamos una persona en Jaén (La Colonia) cualificado y con experiencia para dar una charla sobre la integración social y la cultura gitana. Para realizarlo con alumnado de 5º y 6º de primaria. Tiene que conseguir que entiendan que no todo es gratis y que tienen que estudiar para tener metas en la vida. Buscamos que realice actividades dinámicas y diferentes”, se puede leer en la definición.

Hola @SAEmpleo @AndaluciaJunta no doy crédito a la oferta de empleo para dar una charla a alumnado de 5°y 6° sobre Cultura Gitana. Donde textualmente dice "Tienen que conseguir que entiendan que todo no es gratis y que tienen que estudiar" #Antigitanismo pic.twitter.com/wVRqBY89mI

“Me han hecho llegar la oferta en la que pedían a una persona para dar una charla sobre cultura gitana y lo relacionan al hecho de que esos niños tengan que aprender que no todo es gratis”, ha explicado Heredia a El HuffPost. “Por supuesto que los niños y las niñas tienen que tener metas, pero que lo asocien con ser gitano o aprender sobre los gitanos, estamos ante una cuestión de racismo estructural o antigitanismo”, ha asegurado.

Según Heredia, “se da por hecho que las personas gitanas no saben o no pueden valerse por sí mismas o que necesitan la tutela de los servicios públicos y que piensan el típico estereotipo de que todos los gitanos y gitanas viven de las ayudas, por eso no damos crédito a que la junta de Andalucía de cabida a una oferta de empleo tan lamentable, discriminatoria y racista”, ha concluido.