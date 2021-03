El príncipe Harry reconoce la razón principal por la que abandonó Reino Unido

“Ambiente tóxico”

Johnson no ha visto la entrevista

Por otro lado, un portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson , ha asegurado que el ‘premier’ no ha visto la entrevista de los duques de Sussex y ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones de racismo.

“Es un asunto del Palacio de Buckingham pero el primer ministro no ha visto esa entrevista”, ha dicho el portavoz, según ha informado la agencia de noticias DPA.

Horas más tarde, Johnson ha reconocido el papel de Isabel II y el papel “unificador” que juega en el país. Asimismo, en rueda de prensa, cuestionado sobre si los comentarios sobre el color de la piel de Archie deberían ser investigados, el primer ministro ha reiterado que tiene una política de no hacer valoraciones sobre asuntos reales que no pretende cambiar, informa el diario The Guardian.