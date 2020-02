El racismo perjudica seriamente la salud

ViewApart via Getty Images

Racismo y sistema sanitario

Xenofobia sutil

El racismo no solo se experimenta en la consulta del médico. Hay un racismo “cotidiano” que no podemos pasar por alto. Las agresiones callejeras o los insultos racistas son la cara visible del fenómeno. No son raras las noticias de futbolistas negros que son tratados como monos en su entrada al estadio.