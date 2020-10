El 'show' de las Kardashian termina, pero el 'choni power' se queda

Los incondicionales del clan Kardashian-Jenner, que se cuentan por millones en el mundo, han recibido la peor de las noticias: en 2021 se emitirá el último episodio del reality Keeping Up with the Kardashians tras 20 temporadas. Una noticia que no sólo es relevante para su legión de fans pues todos, en mayor o menor medida, hemos sido espectadores de este programa sin habernos puesto frente a la tele. Y lo vamos a seguir siendo.