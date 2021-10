"El síndrome del miembro fantasma", por Marta Flich

El síndrome del miembro fantasma es el cuadro de sensaciones que se experimentan por un miembro apuntado, que persisten pese a no tenerlo. ¿Que de qué estamos hablando? Pues de política, claro está.

Parece que últimamente hay quien se coloca en una hipotética parrilla de salida de precampaña, buscando anotarse el gran tanto de la derogación de la reforma laboral.

Bueno, siendo estrictos no va a ser una derogación. Vale, sí, pero no se va a eliminar todo y se va a escribir de cero. Se va a hacer algo más sofisticado, derogando los aspectos más lesivos y creando una nueva legislación para que lo no derogado termine invalidado.

El caso es que todos están hablando: agentes sociales, patronal y los ministerios afectados. Entonces ¿sigue el conflicto? Si no ha quedado resuelto, como mínimo ha quedado disuelto, lo cual nos deja con una pregunta: ¿A quién le interesa la inflamación a golpe de tuit?