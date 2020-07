El solitario verano de la reina Sofía mientras la justicia cerca a su marido

JAIME REINA via Getty Images

Aunque Casa Real aún no lo ha confirmado de forma oficial, se espera que en unos días la reina Sofía aterrice en Mallorca, como cada año, para pasar el verano en Marivent. Seguramente estas sean unas de las vacaciones más solitarias para la emérita porque, además de la compañía de su hermana Irene, pocas visitas más se esperan en el palacio de Palma, ni de sus hijas ni de sus nietos.

Sólo una excepción: el rey Felipe VI, Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía sí tienen previsto viajar hasta la isla Balear para apoyar el turismo de uno de los principales destinos vacacionales de España, que se está viendo afectado seriamente por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Pero es de dominio público que la relación entre ella y Letizia no es del todo cordial, a pesar de que intenten disimularlo tras el incidente que protagonizaron hace dos años en la Catedral de Palma.

Un verano terrible para la madre del rey

Mallorca siempre ha sido el perfecto refugio de vacaciones para la reina Sofía. Allí disfruta de paseos, compras, la compañía de todos sus nietos, conciertos, salidas al mar... Pero este de 2020 se plantea como el verano más extraño de su vida. Y no para bien.

JAIME REINA via Getty Images

Después, Gemio no tuvo reparos en atacar duramente a la que fuera reina de España y la actitud que esta ha tenido durante todo su reinado: “Aquí el otro estereotipo de la mujer esposa, abnegada, callada, sufrida, aguantando lo inaceptable de su marido, el papel era el de la Reina Sofía. Por eso cae tan bien, porque no habla, porque siempre está callada, porque sí”.

Reina hasta la muerte...

JAIME REINA via Getty Images

“Sofía entendió la lección perfectamente, se armó de su sempiterna sonrisa de Gioconda, y fue ella la que le comunicó al rey que, ocurriera lo que ocurriese, no querría divorciarse e iba a ser reina hasta que muriese”, explica Eyre, que además se pregunta cómo era posible que después de vivir 50 años con él no se sorprendiese de la inmensa fortuna que manejaba. “Ella era perfectamente consciente, es más, le animaba en ese sentido, temerosa de que le pasara lo mismo que a su madre’, me comenta el periodista García Abad, ¡El miedo a la pobreza es un sentimiento tan humano!”.