El sufrimiento se llama "código 3"

Se oye a menudo la expresión “gallinas felices”, y eso, hoy en día, es un oxímoron. Nos hemos acostumbrado a ver imágenes de gallinas libres, sobre mullida hierba bajo el sol, con un plumaje exuberante, en carteles y etiquetas que invitan a comprar huevos, que nos dicen que las gallinas están contentas y no es ningún esfuerzo para ellas producir esos huevos. Un dato: las gallinas utilizadas para la producción de huevos ponen más de 300 huevos en un año, cuando biológicamente estos animales, sin selección genética de por medio, ponen entre 10 y 12 al año. La “felicidad” empieza a cuestionarse…

Los supermercados lo saben y empresas de la talla de Carrefour, El Corte Inglés o Lidl, entre otras muchas, ya se han comprometido a dejar de vender huevos de gallinas enjauladas. Logros esperanzadores que animan a seguir trabajando para que otras empresas emblemáticas de la distribución a nivel nacional, como Spar por ejemplo, abandonen su reticencia y se adhieran a este compromiso. Hasta que los lineales de los supermercados sean libres de jaulas.

El motivo principal de trabajar por el cambio en los sistemas de producción es el bienestar animal. Numerosos estudios llevados a cabo por eminentes científicos y científicas del comportamiento animal han demostrado que el confinamiento de animales en jaulas compromete seriamente ese bienestar. Las aves ocupan un espacio equivalente a un folio durante toda su corta vida, lo que impide que desarrollen comportamientos tan básicos para ellas como extender las alas o escarbar. Esto provoca un sufrimiento, frustración y estrés crónicos que hacen esta práctica de producción extremadamente cruel e innecesaria. Las gallinas no son “felices” así...

Se ha convertido en una práctica tan común y extendida que nos olvidamos que la normativa europea de bienestar para animales destinados a consumo estipula que “la libertad de movimiento de un animal (...) no debe restringirse de forma que cause sufrimiento innecesario”. Esto, con las gallinas enjauladas, no se cumple y, además, quebranta la legislación.