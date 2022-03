El tenso momento que acaba con un corte de Urdangarin a Juanma Castaño: "Te veo incómodo"

La situación ha sido tan evidente que Castaño ha terminado por decir: “Te veo incómodo, te pido que estés tranquilo, no voy a llevar la entrevista donde no quieras estar”.

Urdangarin no se ha cortado y ha mostrado su malestar: “Esto es un programa deportivo y llevamos un buen rato sin hablar de deporte. No hemos hablado en el último rato de deportes, pero bueno, como tú quieras”.

Ante eso, el periodista ha intentado reconducir, pero sin mucho éxito: ”¿Tú quieres ser entrenador del Barça de balonmano?”. “Yo no he dicho nada de eso pero bueno”, ha replicado cortante Urdangarin.

Poco después, Castaño ha tratado de introducir el tema de la vida amorosa del exdeportista, pero finalmente no se ha atrevido: “En tu situación nueva, novedosa, tranquilo, pasa en las mejores familias... tenía pensado preguntarte por más cosas, pero te noto tan incómodo con temas que no tienen que ver con el deporte que no te quiero hacer pasar un mal rato”.