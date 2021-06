La recomendación literaria que va camino de reventar Twitter: van 12.000 me gusta y subiendo

Unos registros que ahora se han multiplicado: en menos de 24 horas tiene casi 12.000 me gusta y más de 2.300 compartidos.

“Hoy toca remember de una de las mejores reseñas literarias que he leído jamas, encontrada en el tablón de una librería”, ha escrito en Twitter Carlos, más conocido como Dr. Motosierra.

Es uno de los tuits más compartidos y con más me gusta de las últimas horas en la red social del pájaro azul.

Hoy toca remember de una de las mejores reseñas literarias que he leído jamas, encontrada en el tablón de una librería. pic.twitter.com/dkXx20UbX7

Como suele ocurrir en este tipo de mensajes que se vuelven tan virales, el autor suele dejar en el tuit inmediatamente posterior un mensaje para todos los que vean el tuit.

“Viendo que esto sigue sumando likes (¿?) Aprovecho para animaros a leer mucho, a no cerrar puertas a ningún género y a recomendar vuestras lecturas favoritas a vuestros conocidos (si, aunque sean cantos a la vida. No, eso no incluye a Paulo Coelho)”, ha escrito.