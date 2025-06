Aroca da donde más duele al describir la oposición de Feijóo con dos adjetivos tan clásicos como contundentes

El tertuliano Javier Aroca ha definido durante el programa de TVE Mañaneros 360 a la oposición que realiza el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, con dos adjetivos tan simples como clásicos y contundentes.

Aroca lo ha hecho tras ser preguntado por si le van a funcionar los ataque a la formación conservadora que dirigió este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su rueda de prensa. "No podemos ni queremos ni vamos a ser como el PP y como Vox y no vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas por muy dura que sea", llegó a decir.

"Debería de funcionarle porque coincido con algo que se ha dicho en la mesa y fuera de ella, y es que tenemos un incertum porque no sabemos lo que puede ocurrir con ese informe de la UCO, pero también creo que un presidente del Gobierno y secretario general de su partido no se lanza a esta ofensiva sin tener al menos una cierta certidumbre de que no hay nadie más implicado", ha señalado.

El colaborador ha añadido que "Sánchez no debe de ver un horizonte interno tan malo para tirarse como se ha tirado y de la manera ofensiva que lo ha hecho". "El problema es que hemos visto al PNV y a Junts y es que los partidos van a mirar hacia adentro, no solo hacia la salvación de Sánchez", ha sentenciado Aroca, ejemplificando que el PNV tiene mucho que mirar en el País Vasco ante de tomar una decisión.

"Imaginaos que deciden sumarse a tumbar a Sánchez, cómo vuelve luego a explicarlo a los votantes del País Vasco y a los votantes de Bildu", ha insistido.

Ahí es cuando Aroca se ha referido a la oposición de Feijóo y la ha definido de con estos dos adjetivos: "Por último, Sánchez tiene una gran ventaja, la más fuerte de sus oposiciones debería ser el PP y Feijóo a la cabeza y esta es una oposición cosmética y vacua".

Finalmente, ha añadido que, además, esta oposición "se puede desmontar conforme el tiempo avance y lleguemos a los umbrales de la primavera con suficientes casos de corrupción que afecten al PP". "Derrotarán su propia estrategia porque cómo van a atacar a la corrupción si se están sentando en el banquillo", ha concluido.