El Tribunal de Cuentas detecta 425.000 euros en gastos irregulares de Unidas Podemos para las elecciones del 28-A

Europa Press News via Getty Images El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, interviene enn un acto de la campaña de las elecciones gallegas en julio.

Esos más de 425.000 euros detectados por el Tribunal de Cuentas como gastos irregulares por parte de Unidas Podemos se dividen en tres apartados: gastos con justificación insuficiente o no justificados (133.100 euros), gastos prohibidos expresamente por la ley (1.120 euros) y gastos de naturaleza no electoral (290.727,41 euros).

La alianza de izquierdas, formada entonces por Podemos , Izquierda Unida y Equo , gastó en total más de tres millones de euros en aquella campaña electoral, según la información remitida al Tribunal de Cuentas, y obtuvo 33 escaños. No se incluyen los gastos realizados por las confluencias —que obtuvieron 7 diputados de En Comú Podem y 2 de En Común — porque su contabilidad está separada.

El cielo quizás se tome por asalto, pero no conviene hacer trampas en el intento. El Tribunal Cuentas ha detectado que la coalición Unidas Podemos incurrió en gastos irregulares por un total de 425.037,41 euros en las elecciones generales del 28 de abril , según el informe de fiscalización de contabilidades elaborado por este organismo y publicado este miércoles.

Gastos no justificados: 133.100 euros

La formación liderada por Pablo Iglesias incluyó en su contabilidad una factura que incluye gastos por valor de 133.100 euros que “no han sido debidamente justificados”, según explica el Tribunal de Cuentas en el apartado dedicado a Unidas Podemos en el informe.

“Solo ha identificado los actos en los que se han utilizado algunos de los diseños sin acreditar la efectiva participación del proveedor en los actos electorales, ni los medios humanos y materiales utilizados en los mismos”, señala el Tribunal.

Gastos de naturaleza no electoral: 290.727,41 euros

Además de estos gastos no justificados, la coalición presentó gastos por operaciones ordinarias por un importe de 290.727,14 euros que no debían haber sido incluidos en la contabilidad de los comicios. “Cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral con arreglo a lo establecido en el artículo 130 de la LOREG”, explica el Tribunal.

Al igual que ocurría en el caso anterior, estos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con las subvenciones que reciben los partidos tras las elecciones.

¿Qué gastos son estos? La formación morada incluyó como gastos electorales la gestión de creación y difusión de mensajes electorales a través de mensajería instantánea. Se trató de trabajos de consultoría en redes, creación de grupos de WhatsApp con militantes y análisis de competidores, votantes e influencers, según la factura remitida al órgano fiscalizador que no ha sido considerada como publicidad.

Unidas Podemos también habría incluido unos trabajos de asesoramiento para la constitución de la candidatura para presentarse a las elecciones que no habrían sido considerados como gasto electoral.

Otro de los gastos descartados por el órgano fiscalizador está relacionado con la coalición y retirada de pancartas con el lema Vota Izquierda Unida Guadalajara. El Tribunal de Cuentas señala que no se consideraran gastos electorales aquellos gastos que no hagan referencia expresa a la denominación de la coalición.

La coalición se presentó a las elecciones del 28 de abril de 2019 en la provincia de Guadalajara con el nombre de Unidas Podemos y las siglas PODEMOS-IU-EQUO, como se puede ver en la papeleta en la página web de Izquierda Unida. Esta sería la denominación que tendría que haber aparecido en las pancartas para ser considerado gasto electoral.