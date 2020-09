El truco viral de una profesora para que la mascarilla no resulte incómoda al hablar

Lo que se consigue con el sistema, un soporte interno de silicona que Angie Madden descubrió por casualidad en Amazon, es que la mascarilla no se desplace de su sitio aunque hablemos con ella puesta durante horas. Hay que colocarlo por debajo de la tela como muestra ella misma en su tutorial, que acumula más de 14 millones de visualizaciones en Facebook.

El soporte interno para mascarillas, que se puede comprar en packs de 10 por 10 euros, está hecho con resina de polietileno de baja densidad, no tóxica, no irritante, suave para la piel y libre de alergias. Su función es incrementar el espacio para respirar evitando que la mascarilla se pegue a la cara. Así no se produce sensación de asfixia, se evitan alergias e incluso se mantiene intacto el maquillaje. También ayuda a evitar que las gafas se empañen las gafas.