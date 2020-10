El TSJM también rechaza las medidas cautelarísimas solicitadas por Vox contra las restricciones en Madrid

Segundo revés judicial a Vox en un mismo día. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por Vox contra las restricciones de movilidad en Madrid. De este modo, el máximo organismo judicial autonómico se suma a la Audiencia Nacional, que había hecho lo propio varias horas antes.

El TSJM considera que no es necesaria una ratificación judicial previa para su activación, como defendía el partido. En la misma línea, los magistrados de la Audiencia Nacional consideraron que no hay razones de especial urgencia y recuerdan que los recurrentes no son los destinatarios directos de la resolución impugnada, por lo que no caben esas medidas “cautelarísimas” que defendía Vox.

El partido de ultraderecha defendía que las medidas cuestionadas “no son eficaces para proteger” a los ciudadanos, que son “inapropiadas” y que “no están correctamente redactadas”. Por ello presentaron un recurso en el que solicitaban medidas cautelarísimas “con la finalidad de evitar la vía de hecho que puede implicar violaciones de derechos fundamentales”, al publicar las nuevas restricciones y ponerlas en vigor sin un respaldo judicial previo.