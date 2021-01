Todo lo que se sabe sobre la serie basada en el videojuego 'The Last of Us'

Es el videojuego por excelencia de PlayStation 3. The Last of Us (2013), protagonizado por Joel y Ellie, fue el último gran título exclusivo de Sony antes de dar paso a su nueva generación de consolas. Con más de 240 premios, incluido el de Mejor juego del año, era previsible que llegara una segunda parte, aunque la espera se hizo larga. The Last of Us Parte II se lanzó al mercado en verano de 2020.