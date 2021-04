El virólogo más prestigioso de EEUU señala el lugar al que no va ni siquiera ya vacunado

Anthony Fauci, el homólogo de Fernando Simón en Estados Unidos, ha repetido durante todo el último año de pandemia que su vida social ha sido poco menos que inexistente. La combinación de una agenda apretada con las precauciones contra el virus limitó sus relaciones a un pequeño grupo de personas.

De hecho, cuando él y su esposa se reunían con un reducido número de amigos lo hacían guardando las distancias y siempre al aire libre, incluso en otoño y en invierno a pesar de las bajísimas temperaturas.

“Siempre que nos reuníamos lo hacíamos afuera, congelándonos el trasero, usando mascarilla y cenando o tomando una copa afuera, en mi terraza”, aseguraba.

El 22 de diciembre, Fauci por fin se vacunó. Y, ahora, en declaraciones que recoge el Business Insider, el experto ha explicado qué cosas de su vida cotidiana ha cambiado y cuáles siguen igual.

El cambio más notable es que él y sus amigos han trasladado sus reuniones al interior. “Nos sentimos muy cómodos en casa sin mascarillas, y podemos tener contacto físico y cosas así”, ha reconocido.

Pero, por ahora, todavía no tiene planes para comer en el interior de un restaurante ni ir al cine. “Creo que, incluso estando vacunado, no entraría en un lugar cerrado y lleno de gente donde no se usan mascarillas”, ha aseverado.

Y tampoco piensa hacer ningún viaje: “Realmente no me veo haciéndolo durante algún tiempo”. Esas precauciones, dice, se deben a la “interesante encrucijada” en la que se encuentra Estados Unidos.

Aunque en ese país se está vacunando a un ritmo de récord, con más de tres millones de dosis al día, el número de contagios se mantiene al alza en 18 estados. En Michigan, uno de los peores, el promedio de casos diarios se ha cuadruplicado en el último mes.

“Es una especie de carrera entre la vacuna y la posibilidad de que haya otro aumento”, ha apuntado Fauci. Por eso, ha recalcado, cuanto más pacientes sean los estadounidenses sobre su regreso a la vida normal, menos probable será que veamos un nuevo fuerte aumento de casos.