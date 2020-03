El virus del edadismo: el coronavirus y la discriminación de los mayores

Las cifras no dan tregua. Ya son más de 40.000 los infectados en España por coronavirus, según las últimas cifras oficiales. Dada la carestía de pruebas diagnósticas, es de suponer que son muchos más. Y, de todos ellos, los grupos de riesgo más vulnerables son personas mayores y/o con patologías previas. Ambos grupos constituyen casi la práctica totalidad de los casos de mortalidad, que se cifran en casi 3.000 casos solo en nuestro país. Al mismo tiempo que estoy escribiendo estas líneas, seguramente el número total de infectados y fallecidos habrá ya aumentado. Pese a ello, el objetivo de este artículo no es centrarme en las cifras, a las que todos tenemos acceso continuamente, sino en las personas y, en concreto, a la discriminación por edad (fenómeno conocido como “ageism” en inglés, “edadismo” en la jerga científica española) que ha permitido que nuestros mayores sean, una vez más, el grupo más vulnerable.

Pese a ello, las dramáticas imágenes de residencias de ancianos que vemos estos últimos días en directo en televisión nos sumergen en un indeseado baño de realidad que perturba indudablemente nuestras imágenes binarias y estereotipadas de los mayores. Lo que estamos viendo diariamente desde nuestras casas no son a personas mayores sanas y felizmente enamoradas, como en la película de Jack Nicholson, sino solas y asustadas, víctimas de una enfermedad que les ha sido transmitida a menudo por personas jóvenes, muchas de las cuales protestamos por nuestro confinamiento mientras encendemos Netflix para ver el siguiente episodio de El método Kominsky. Por no hablar del abandono que han sufrido en algunas residencias, donde a las deserciones del personal de las mismas se unen los macabros hallazgos de algunos cadáveres de ancianos fallecidos durante más de 24 horas. Mucho me temo que, como nos repite incesantemente el epidemiólogo y médico de urgencias Jesús Candel, todavía no hemos entendido nada. El confinamiento al que nosotros nos vemos abocados durante unos días, o incluso meses, es solo una muestra del confinamiento y discriminación social a la que nuestros mayores se ven sometidos de forma habitual, día tras día. En España, para centrarnos en nuestro país (si bien los datos son extrapolables, con apreciaciones, al resto del planeta), muchos de nuestros espacios y actividades siguen segregados por edad. La mayoría de discotecas y salas de fiesta segregan habitualmente por edad; los gimnasios reservan espacios y actividades concretas para “séniors” (eufemismo prestado del inglés); las excursiones de la IMSERSO están exclusivamente destinadas a jubilados. Lo mismo ocurre con los centros de día y las residencias para “personas mayores”. Algunas actividades recreativas como el bingo o el mus se asocian con ellas casi inconscientemente.

En los años sesenta del siglo pasado, la activista afroamericana Rosa Parks se sentó en la parte delantera de un autobús, desafiando así la segregación racial que relegaba a las personas de color a los asientos traseros del transporte público. Ello marcó el inicio del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que, con figuras como Martin Luther King y Malcolm X, finalmente puso fin, al menos legalmente, a la separación forzosa entre blancos y negros en los Estados Unidos. Esta segregación no ha terminado aún en el caso de la edad. Pese a las evidentes relaciones intergeneracionales entre jóvenes y ancianos, el inconsciente colectivo sigue estableciendo una división entre “ellos” y “nosotros”. La vejez, como dijo Simone de Beauvoir en un libro del mismo título, simboliza el espejo de un futuro en el que nadie quiere verse reflejado. Todo ello deriva en una inevitable invisibilización y, cuando menos, infantilización de nuestros viejos (sí, ¿qué hay de malo en serlo?), resultando en una actitud a menudo condescendiente hacia ellos.