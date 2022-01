'El Xokas' muestra cuánto dinero ha ganado en diciembre con su canal principal de YouTube

El streamer ha explicado que este mes su editor se ha llevado un buen sueldo porque tiene un contrato en el que hay variables en función de las visitas que recibe el canal.

“Tiene un contrato que va en función de lo bien que le va. Si él es muy bueno haciéndome contenido, haciendo buenas miniaturas, haciendo buen contenido etc., él cobra más. Él no cobra un sueldo, no cobra 1.800 euros al mes, él cobra en función de lo bien que haga su trabajo”, ha contado el creador de contenido.

Ha señalado El Xokas que se alegra de tener que pagarle más dinero a su editor de vídeo porque eso significa que el canal va bien. Mientras lo contaba, el propio editor ha dicho en Twitch que este mes ha cobrado 2.580 euros brutos “porque el canal ha ido muy muy bien”.

Con su canal secundario, donde sube otro tipo de contenido y donde tiene 160.000 suscriptores, ganó en noviembre 3.800 euros y 2.100 euros en diciembre.