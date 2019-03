El 'zasca' de Wyoming al último fichaje de Vox tras sus escalofriantes palabras sobre gays, Holocausto o Billy el Niño

“Recapitulemos: según Fernando Paz la homosexualidad es una enfermedad que necesita terapia, el lesbianismo se hace por el odio a los hombres, el Holocausto no existió y Billy el Niño es intachable. Con el miedo que da, Vox no debería presentar a este individuo cono número uno por Albacete, debería presentarlo como uno uno por Mordor”.

“Me encantaría responder a una afirmación tan ridícula, pero no hace falta porque ya lo ha hecho el hombre que representa a todos los españoles: ¿Felipe VI? No. Miki, nuestro representante en Eurovisión, quien ha respondido que si fuera su padre, sí que le llevaría al psicólogo. Sin duda este mensaje habrá hecho mucho daño a Vox. Porque Miki sí representa a los verdaderos patriotas que por España se tragan una gala de cinco horas aún sabiendo que vamos a hacer el ridículo”, ha ironizado Wyoming.

En referencia al lesbianismo, este seudohistoriador que los ultraderechistas de Vox quieren meter en el Congreso lo definía así en una sede del partido fascista Alianza Nacional: “Gran parte delas lesbianas no son lesbianas porque les gusten las mujeres, son lesbianas por razones ideológicas, porque odian tanto a los hombres que piensan que no sirven ni para la sexualidad, en realidad les atraen los hombres pero no pueden permitirse tener relaciones sexuales con los hombres. Al última tendencia en el lesbianismo es que ninguna esté encima de la otra porque es un acto de dominación y las relaciones hay que tenerlas en paralelo”.

″¿Pero qué está pasando aquí? Es que no lo entiendo, y os estaréis preguntando qué hace este señor en un partido fascista hablando de posturas sexuales. ¡Pues ni puta idea!”, ha exclamado Wyoming, antes de dar paso a lo que Paz soltó en la sede de Falange sobre el Holocausto: “Se está lejos de saber con precisión qué pasó en el Holocausto, y por otro lado saber que es un tema bajo sospecha y que entra en el Código Penal, es algo inadmisible...”, afirmó.

“Así que este Paz dice que el holocausto nunca existió. Pues la verdad es que lo que creo que nunca existió es la licenciatura en Historia de este señor”, ha respondido Wyoming.

En referencia al policía franquista Billy el Niño, acusado de torturas durante la dictadura, Paz soltó que “el señor Fernández Pacheco es una persona no condenada por ningún delito... qué país más raro empezamos a tener cuando los descendientes de terroristas empiezan a cuestionar a los servidores del Estado que hoy por hoy son perfectamente inocentes”.