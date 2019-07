Los fantasma veraniegos electorales: Más Errejón y España Suma

Apenas quedan cinco días para que arranque la sesión de investidura. Las versiones oficiales de los partidos es que nadie está por la repetición electoral. Sería un fracaso ir otra vez a las urnas el próximo 10 de noviembre. Pero la realidad es que Pedro Sánchez no tiene los apoyos asegurados, la votación está perdida a día de hoy.

En los cuarteles generales de los partidos ya sí se plantea internamente la posibilidad de esa repetición. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, lo vaticinaba este martes en los pasillos del Congreso: parece difícil que se acerquen Unidas Podemos y el PSOE y augura unas nuevas elecciones en otoño.

El PP y Ciudadanos no están por la labor de abstenerse, según han apuntado las direcciones durante esta semana. Y socialistas y ‘morados’ tendrían oficialmente tiempo de llegar a un acuerdo hasta el 25 de septiembre. Tocan unos días y semanas de presiones psicológicas, declaraciones a través de los medios y contactos que no pueden ser revelados. Pero las posiciones siguen inamovibles.

¿Y si hay que ir a elecciones? ¿Qué pasaría? ¿Se repartirían otra vez las cartas? Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 84% de los españoles votaría otra vez a la misma opción. Y, además, el clima general entre los ciudadanos es de hartazgo: la preocupación por la clase política está en su máximo histórico desde 1985. El 49,7% de los ciudadanos no quiere volver a votar frente al 36,7% que no le importaría, según un reciente sondeo de La Razón.

Y en esos inciertos días en los que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado por rotas las negociaciones con Podemos y se dibuja un futuro negro para la investidura han aparecido viejos-nuevos fantasmas entre muchos políticos. La repetición electoral no tendría por qué ser un calco del 28-A. Teorías, nervios, presiones, cálculos. A falta de actividad parlamentaria, sus señorías contemplan muchas posibilidades entre las serpientes de verano, los deseos y las intuiciones.

La sombra de Errejón es alargada

En las últimas horas se ha leído y releído mucho la entrevista que ha dado Íñigo Errejón a El Mundo. El titular era: “Hay claramente un espacio para otra fuerza progresista no sectaria”. En sus declaraciones decía que estaba centrado en Madrid, pero no rechazaba tajantemente un salto a la política nacional: “En política he aprendido a no descartar casi nada. Pero no estamos en eso, sino en construir Más Madrid. Que eso luego sirva de inspiración para otro lugares nos alegraría, pero los tiempos de la política y los de la actualidad no son los mismos”.