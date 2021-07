Elisa Beni, 'trending topic' por sus palabras sobre el asesinato de Samuel en 'laSexta Noche'

También ha querido responder a Ramoncín, que su intervención ha señalado que los asesino de Samuel Luiz no son humanos. Beni ha disentido y ha afirmado: “Al contrario, son muy humanos. Desde Caín y Abel, el Código Penal lo que castiga es a los humanos. Todas las barbaridades que recoge el Código Penal las comenten humanos. Los animales matan por necesidad o por instinto”.

“El incremento de los delitos homófobos está claro y en Madrid lo llevamos denunciando desde hace mucho tiempo”, ha afirmado antes de dar la opinión que la ha llevado al trending topic.

“Yo a veces me preguntó por qué se elige como bandera casos que son dudosos. Este caso es dudoso respecto a este tema. Lo es. Con las cosas que hay sobre la mesa lo que tenemos es unos jóvenes que creen que, que pegan una paliza hasta la muerte a otro joven. Esto es así. Es absolutamente estremecedor. Son los hechos, es estremecedor y creo que ya exige una primera gran reflexión sobre cómo en una noche de copas puede acabar en un linchamiento de un joven pasara lo que pasara. Es decir, esto ya es estremecedor.

Ahora bien, aparece el tema concreto. Se llenan las plazas pidiendo justicia para Samuel. Samuel va a tener justicia porque en España se hace justicia. Es decir, no hace falta pedirla. No hace falta salir a la calle a pedir justicia porque la justicia funciona en España y va a tener justicia. No me cabe la menor duda y que a ningún ciudadano le quepa la menor duda de que la va a tener.

La única duda es si se produce ese agravante del artículo 510 y 520 del Código Penal: agravante de discriminación. Es decir, yo creo que no. Y ya lo explico por qué técnicamente no se da ese agravante, no está tan claro, la policía duda, etc.

El agravante de discriminación de estos delitos tienen que ver con el hecho de que el delito se cometa para aterrorizar a una minoría. Que se haga para eso, no que tenga ese resultado.

Ejemplo del terrorismo: matamos a un policía cualquiera. Nos da igual que sea PP, PSOE que Luis porque queremos asustar a todos los policías.

¿Este crimen se comete porque alguien haya querido atemorizar a los homosexuales? Eso es lo que tiene dudas la policía porque creen que esta situación, cómo se produce, ellos están grabando, el otro cree que le están grabando. En fin, todo esto no parece que sea una pandilla que sale a matar homosexuales o a atemorizar homosexuales.

Hay muchos casos en los que coger la bandera. En Madrid han aumentado terriblemente las agresiones a homosexuales por estar besándose en la calle. Hay casos tan claros que no entiendo por qué hay que hacer bandera de un caso en el que verdaderamente existen dudas respecto a esta salvajada por qué se produce.