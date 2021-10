Emily Ratajkowski denuncia abusos sexuales por parte de Robin Thicke

La modelo Emily Ratajkowski ha denunciado públicamente abusos sexuales por parte del cantante y productor Robin Thicke. Los hechos tuvieron lugar en 2013 durante el rodaje del videoclip del tema Blurred Lines.

Ratajkowski lo ha hecho público en su libro My Body, que saldrá a la venta el próximo 19 de octubre. “De pronto, sentí como las manos de un extraño me rodearon por detrás y tocó mis pechos desnudos”, cuenta en la publicación.

“Inmediatamente me aparté y le miré, estaba borracho. Él sonrió de forma burlona y se tambaleó hacia atrás mirándome a través de las gafas de sol. Más tarde el director, Diane Martel, se acercó a preguntarme cómo estaba”, añade la modelo sobre la grabación de la canción de Thicke junto a Pharrel Williams.

Para ella, el momento fue tan impactante que no logró contarle al director lo que de verdad sentía. “Hice un gesto con la barbilla y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, mientras sentía la humillación invadiéndome. No reaccioné como debería”, recuerda.

Martel, director del videoclip, ha confirmado el relato de Ratajkowski en al Sunday Times. “Recuerdo el momento en el que él agarró sus pechos. Cada uno en una mano. Estaba detrás de él. Yo grité con ‘mi voz de Brooklyn’ más violenta: ’¡Qué cojones estás haciendo! Esto ha sido todo, el rodaje se ha acabado”, detalla el director. Por su parte, Thicke no se ha manifestado al respecto de estas acusaciones.