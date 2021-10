Encuentran más munición en el rodaje de 'Rust', la película de Alec Baldwin

Mark Sagliocco via Getty Images

Mark Sagliocco via Getty Images El actor Alec Baldwin.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adam Mendoza, ha confirmado este miércoles en rueda de prensa que se ha encontrado más munición en el rodaje de Rust. El actor Alec Baldwin mató accidentalmente el pasado viernes a la directora de fotografía de la cinta, Halyna Hutchins, tras disparar un revólver Pietta Long Colt 45 que supuestamente no estaba cargado. De momento, todo parece indicar que el asistente de dirección, David Halls, se lo dio sin revisar el tambor.

El director del largometraje, Joel Souza, también resultó herido en el fatal accidente. De su hombro se habría recuperado la bala que habría acabado con la vida de Hutchins, según las palabras del sheriff.

Hasta que el FBI no concluya su análisis balístico no se podrá confirmar, según Mendoza, si el proyectil era o no real.

Lo que sí han confirmado es que se han encontrado 500 rondas de munición en el rancho en el que se estaba rodando Rust, entre ellas balas reales que habitualmente se utilizan para entrenamientos de tiro y que nunca deberían estar en un set. Según fuentes de medios estadounidenses recogidas este miércoles por Antena 3 Noticias, parte del equipo podría haber estado ‘practicando tiro’ por su cuenta.

La fiscal ha indicado que “si los hechos, pruebas y leyes de Nuevo México apoyan la presentación de cargos”, iniciará la “imputación en ese momento”. Hasta entonces, no se puede hablar de que “hubiera negligencia”, así como tampoco detallar “cuánta gente está involucrada”.