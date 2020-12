En el corazón de Oxford y AstraZeneca: así son las personas que fabrican la ansiada vacuna

Esto se tradujo en madrugones, noches hasta las tantas y fines de semana en el laboratorio con periodos de hasta diez días de trabajo sin uno de descanso.

“En las primeras etapas de los ensayos, algunas personas trabajaban hasta muy muy tarde”, recuerda Elias. “Algunos se quedaban hasta las 3 de la madrugada”.

Eso demuestra el gran sentido de la responsabilidad y de compromiso entre los investigadores, señala el doctor Mustapha Bittaye.

En mitad de una pandemia sin precedentes, los científicos decidieron echarle una carrera al virus. “La única forma clara de llegar al final de la pandemia es la vacuna, cosa que todo el mundo sabía. Éramos todos conscientes de la responsabilidad que teníamos. Es un virus muy contagioso y muy letal”, comenta Bittaye.

Y añade: “Saber que lo que estás haciendo va a beneficiar a toda la sociedad hace que te concentres y te esfuerces aún más”.

Por si esa presión fuera poca, también eran muy conscientes de que si un solo miembro del equipo contraía el coronavirus, todo el desarrollo se retrasaría.

“Lavarnos las manos es algo que siempre hacemos en el laboratorio”, explica Bittaye. “Pero ahora lo hacíamos sabiendo que si uno de nosotros contraía el virus, el equipo entero tendría que aislarse. Por eso tuvimos mucho más cuidado y prestamos más atención a los detalles”.

Al igual que en muchos otros lugares de trabajo, llevar mascarilla, guardar las distancias y evitar que los distintos equipos se contaminaran entre sí fue fundamental.

Pero Bittaye señala que, pese al enorme impacto de la pandemia, el proceso que siguieron fue similar al de cualquier vacuna previa, solo que a mayor escala.

“Algo que me sorprendió fue ver que no hicimos nada que no hubiéramos hecho antes”, recalca.

Entre sus responsabilidades constaban el análisis de los anticuerpos de los voluntarios, una tarea que también asumió Flaxman entre sus muchas funciones.

“Jamás imaginé que todo lo que había hecho en el pasado sería un calentamiento para una misión mayor”, comenta Bittaye. “Antes no sabía que todo lo que hacía era exactamente lo mismo que tendría que hacer en un proyecto tan importante como este”.