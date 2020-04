Enséñales a comprarte

El Gobierno británico recomienda a los ciudadanos tararear ‘Cumpleaños Feliz’ cuando se laven las manos para asegurarse de que permanezcan debajo del grifo durante, al menos, 20 segundos y eliminar así cualquier rastro del virus. El consejo no es una ocurrencia de Boris Johnson, sino una recomendación de la unidad Nudge del Institute For Government, el centro de estudios que asesora al Ejecutivo para hacerlo más eficaz.

La Nudge Unit es un departamento creado por el ex presidente David Cameron hace una década con el objetivo, básicamente, de encontrar formas innovadoras de cambiar el comportamiento público y convencer a los ciudadanos de que tomen decisiones que les beneficien a medio/largo plazo.

Un ejemplo perfecto: en algunos países de la Unión Europea, cuando te sacas el carnet de conducir, hay que marcar una casilla para responder si quieres o no ser donante de órganos. El 100% de los portugueses es donante frente al 4% de los daneses. No tiene nada que ver con falta de solidaridad o aspectos religiosos, sino en cómo está formulada pregunta y la pereza de la gente. En el caso de Portugal se decía: Marca la casilla si no quieres participar en el programa de donación de órganos y, en el caso de Dinamarca: Marca la casilla si quieres participar en el programa de donación de órganos. La gente no lee y no marca ninguna opción, eso explica porqué solo el 4% de los daneses es donante y porqué el 100% de Portugal dona sus órganos en caso de accidente.