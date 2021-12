Armando de Castro: "Nos ha tocado pelear muchos años contra los que querían que Barón Rojo desapareciera"

Es, somos, una banda de rock duro o heavy metal, ambas denominaciones nos valen, que se formó en los albores del rock español y cuando no era habitual hacerlo precisamente en español. Fuimos el resultado de la unión de músicos cuajados de orígenes diversos y en cuanto sacamos el primer disco (Larga vida al rock and roll, 1981) vimos que superamos las expectativas de lo que se podría esperar de una banda española.

En su origen sí estaba claramente diseñado como despedida. No lo organizamos nosotros, sino que promotores particulares quisieron encargarse de lo que por entonces se veía como el adiós del grupo, quizás antes de lo que se esperaba. La situación ha cambiado por la pandemia y todas las circunstancias han hecho que sea un concierto importante, pero no el último.

Esta situación no es la ideal para irse: la sexta ola, la distancia, las mascarillas... suerte de la vacunación que está evitando que esta ola sea aún peor, pero no es el momento soñado para un adiós y menos ahora con ómicron.

“Si mi hermano Carlos y yo no seguimos en los años difíciles, Barón Rojo hubiera desaparecido de la memoria colectiva y no se oiría una canción nuestra”

Entonces ellos tenían muchos aliados y nos tocó pelear a contracorriente un montón de años en contra de los que querían que Barón Rojo hubiera desaparecido. Si mi hermano Carlos y yo no seguimos, Barón hubiera desaparecido de la memoria colectiva y no se oiría una canción nuestra. Eso creo que nos lo debe el panorama del rock.

Lo que diga o haga sobre su vida y música me da igual, tiene derecho a hacer lo que quiera, por supuesto. A mí lo que me afecta es que se utilice el nombre de Barón Rojo porque su etapa pasó. Él se desgajó del grupo, nadie le echó, así que aprovecharse de lo que ya no es para seguir medrando me entristece. Que utilice la marca Barón Rojo de una forma tan flagrante es algo triste.