Joaquín Giménez, en 'Viva la vida' (Telecinco).

Éste es Joaquín Giménez. Y esta de Viva la vida es su primera entrevista en televisión. La expareja de Ana Soria, la estudiante de 21 años novia del torero Enrique Ponce, accedió este sábado a sentarse en el plató de Telecinco para hablar de la joven y compartir sus impresiones sobre la relación con el diestro.

Menos de dos meses después de que el romance saliera a la luz, coincidiendo con el anuncio de divorcio de Ponce y Paloma Cuevas, Giménez ha reconocido que se enteró de la noticia por los medios y que el torero no tuvo nada que ver con el final de su relación con Soria, aunque ha introducido algún matiz.

Giménez y Soria fueron pareja entre enero y julio de 2019. Se conocieron en el Colegio Mayor de Granada. Él, ahora de 25 años, estaba en su último curso de carrera y ella estaba empezando Derecho. La distancia que puso el verano y que él conoció a otra chica propiciaron el final de la relación.

Ana Soria y Enrique Ponce, el 6 de agosto de 2020 en El Puerto de Santa María (Cádiz).

“Me comentó que un torero mayor hablaba con ella por Instagram, pero no sabía en aquel momento si era Enrique”.

“Me dijo que era un torero mayor, que estaba casado y tenía hijos”,

″[Al enterarme del romance] Me quedé en shock como todo el mundo por la diferencia de edad. No me lo esperaba. (...) Ahí hilé un poco y pensé que [el torero del que me había hablado] podía ser él”.

“Los abogados de Enrique me mandaron un burofax por correo y por WhatApp diciéndome que no hablara de su vida privada, por eso estoy aquí. Nadie tiene que prohibir que hable u opine. (...) No sé de qué tienen miedo”.

“Yo puedo ir a donde quiera, a mí no me pueden prohibir que yo vaya a ningún sitio porque haya sido el exnovio de su pareja actual”.

“No voy a decir nunca nada malo de Ana. Es una niña estupenda y me cae muy bien”.

“La veo ilusionada pero no sé. Por la diferencia de edad no sé si esto va a llegar a... Sinceramente, por lo que yo pienso, no tiene futuro”.