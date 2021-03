Manuel Santelices: la combinación del periodismo con el dibujo

Siempre me gusto dibujar, desde niño, pero lo consideraba mas un hobby que algo serio, en parte porque estaba completamente enfocado en mi trabajo periodístico. A través de las redes sociales se fueron abriendo oportunidades. En 2017 publiqué un libro de ilustraciones, Drawing the Line, y al año siguiente tuve mi primera exhibición individual en Estados Unidos, en Soho House en Miami Beach. Desde entonces he colaborado con numerosas marcas: Godiva Chocolates, Chanel , Renaissance Hotels, Modern Luxury Publications, Hearst Publications, entre otras.

Mi trabajo está disponible a través de The Art Design Project, en USA, que lo promueve a través de varias plataformas como Artsy y 1stDibs. En Europa participo regularmente en las subastas de The Fashion Illustration Gallery en Londres.

En general tiendo a dibujar los mismos personajes y situaciones que me ha tocado cubrir en mi carrera periodística: moda, arte, celebridades…Durante la pandemia me he sentido muy inspirado por el mundo del diseño interior y sus personalidades. Tengo una serie completa de dibujos inspirados en el trabajo de Studio Peregalli, Alberto Pinto, Juan Pablo Molyneux o Jacques Grange. También he hecho muchos dibujos de legendarias mujeres de sociedad como Lee Radziwill, Mona von Bismarck, Marella Agnelli…